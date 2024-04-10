الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طفلة تحمل شقيقتها الصغيرة علي كتفها لرؤية صلاة العيد في جامع الأزهر

طفلة تحمل شقيقتها
طفلة تحمل شقيقتها

 

شهدت ساحات الجامع الأزهر الشريف، طفلة صغيرة تحمل شقيقتها علي كتفها لرؤية ازدحام المواطنين عقب توافدهم إلي المسجد لأداء صلاة العيد الفطر.

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توافد المصلين لمسجد السيدة زينب لآداء صلاة عيد الفطر

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بدء توافد الآلاف لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الأزهر الشريف

وقد توافد منذ قليل الالاف من المصلين على مسجد الازهر الشريف صباح اليوم الاربعاء لاداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط حالة من البهجة التي تغمر وجوههم. 

وقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاربعاء هو الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شهر، شوال لعام ٢٠٢٤بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال. 

وقالت الافتاء" إنها استطلعَت هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين هجريا، بعد غروب شمس الاثنين بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وأوضحت،  قد تحقق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمس وأربعين، هجريًّا بِالعَيْن المجردة وبالتالي فإن اليوم الاربعاء أول أيام شهر شوال.

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