ليلة العيد.. مصرع 3 أشقاء وجارهم في خط صرف صحي بالفيوم

اتشحت قرية سنرو التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم بالسواد ليلة العيد بعد مصرع أربعة من أبناء القرية، فى أحد خطوط الصرف الصحي بالقرية.

وخلال قيام أهالي القرية بتجهيز الساحات والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من البهجة تحولت القرية إلى ساحة من الحزن بسبب الحادث.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور قسم شرطة مركز أبشواي، بمصرع 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء فى بئر صرف صحى.

انتقل لموقع الحادث اللواء محمود مفتاح مساعد مدير الامن لقطاع غرب الفيوم، وأشرف على نقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أبشواي المركزى.

استخراج الجثامين الأربعة ونقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي بالفيوم

كشفت تحريات الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز أبشواي، تحت إشراف اللواء حسام انور مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أن المتوفين الاربعة بين ثلاثة اشقاء هم وائل سلامه عبد العزيز – 30 عاما، وشقيقه محمد سلامه عبد العزيز 32 عاما، وسعيد سلامه عبد العزيز 34 عاما، بالإضافة إلى جارهم أحمد محمد سنهابى 65 عاما.

وأشارت التحريات، أنه خلال الساعات الساعات الاولى من صباح أول ايام عيد الفطر المبارك، قام المتوفى الأول باحضار ماكينة لكسح مياه الصرف الصحى من خلال خرطوم كبير، بعد توصيله على بئر صرف صحى خاصة بالأهالي، وبعد الانتهاء من عملية شفط المياه، انزلقت قدماه داخل بئر للصرف الصحى بعمق 4 أمتار، بسبب ضعف الرؤية ليلا.

وأضافت التحريات أنه بعد سقوط المتوفى الأول، حاول شقيقه انقاذه، فسقط معه ولم يخرج، وعندما حاول الأخ الثالث انقاذ شقيقيه، سقط هو الاخر بجوارهم، وهو ما جعل جارهم يقوم بمحاولة انقاذ جيرانه الاشقاء الثلاثة إلا أنه هو الآخر لقي نفس مصيرهم، وسقط هو الاخر معهم في بئر الصرف الصحي، ليلقى الاربعة مصرعهم في الحال، وسط ذهول الأهالي والجيران وصرخات السيدات والأطفال زوجات وأبناء وأقارب المتوفين الأربعة.

جرى استدعاء قوات الحماية المدنية بالفيوم، والتى تمكنت من استخراج جثث الأشقاء الثلاثة وجارهم و نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزى، وإخطار النيابة العامة بالمركز لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي أصدرت تصاريح الدفن للمتوفين الأربعة.