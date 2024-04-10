الأربعاء 10 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دويدار: الزمالك يحتاج لمدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية.. وهذا اللاعب يشبه حسام غالي

دويدار
دويدار

علق أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق على مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023/2024.

إقرأ أيضًا..

txt

بحضور جوزيه جوميز ونجوم الزمالك .. عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك قدم مباراة بشكل جيد أفضل من مودرن فيوتشر".

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد التعادل مع مودرن فيوتشر، في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ربع النهائي.

وتابع: "الزمالك يجب عليه أن يعيد حساباته، الأدوار القادمة ستكون صعبة وسيواجه منافسين أقوى".

وأكمل: "مباراة الزمالك أمام فيوتشر مكسب كبير، وأحمد حمدي يشبه حسام غالي في طريقة لعبه، بالإضافة إلى أحمد فتوح الاذي استقر بدنيًا بشكل كبير واستعاد بعضًا من مستواه".

وأتم: "هناك مشاكل كبيرة في أداء الزمالك على مستوى التنظيم، والزمالك يحتاج لمدير فني له سيرة ذاتية قوية جدًا، وسيتوج ببطولات عديدة خلال الفترة القادمة.

مواد متعلقة

إنبي يفوز على فيوتشر في دوري القاهرة 2010

بنك‭ ‬التعمير‭ ‬والإسكان‭.. ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية.. شريك‭ ‬رئيسى‭ ‬فى‭ ‬تمويل‭ ‬المشروعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الهادفة‭ ‬للتنمية

بث الثقة فى الاقتصاد.. واجب وطنى!

ننشر حصاد وزارة العمل في أسبوع

نجم الزمالك السابق : على حسام حسن تغيير أسلوبه مع لاعبي منتخب مصر

الوفد يقدم طرحاً وطنياً لإنقاذ الاقتصاد

العرب لن ينسوا المجازر الصهيونية فى فلسطين

الزمالك يعرض المبادلة مع فيوتشر لضم ناصر ماهر
الجريدة الورقية