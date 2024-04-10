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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دويدار: مصطفى شلبي لا يصلح أن يكون بديلًا لـ بن شرقي

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

علق أحمد دويدار على مستوى مصطفى شلبي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، منذ انضمامه للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى ضعف أرقامه مقارنة بـ بن شرقي.

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وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور":"مصطفى شلبي لعب 45 مباراة منذ انضمامه مع الزمالك سجل 5 وصنع 8 فقط".

وتابع: "مصطفى لاعب جيد ولكنه يحتاج للتطور بشكل أكبر، ولابد وأن يشتغل على نفسه، ولا يصلح أن يكون بديلا لـ بن شرقي، والدليل على ذلك أرقامه الضعيفة منذ انضمامه.

وأكمل: "مارسيل كولر مدرب الأهلي لديه اقتناع كبيرة بـ عمر كمال وأنتوني موديست، ويسعى لإظهاره بأي طريقة ممكنة".

وأتم: "ما يميز كهربا عن مهاجمي الأهلي هو قدرته على تسجيل الأهداف، وهناك لاعبين تجتهد خلال المبارايات وتستحق فرص أكبر".

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