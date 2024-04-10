عرض "حازم حاسم جدا ".. ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالإسكندرية

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "حازم حاسم جدا " ثاني أيام عيد الفطر المبارك في تمام الثامنة مساء، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

تفاصيل العرض المسرحي حازم حاسم جدا

"حازم حاسم جدا" من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، للكاتب وليد يوسف، والمخرج محمد مرسي، والعرض ضمن ٩ عروض مسرحية تقدمها الفرق الفنية بالبيت الفنى للمسرح اعتبارا من ثانى أيام عيد الفطر المبارك فى القاهرة والاسكندرية .

العرض بطولة "عمرو عبّد العزيز، حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم ، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو،أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون .