مسلسل كوبرا الحلقة الأخيرة تتصدر تريندات السوشيال ميديا

تصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، تريندات محرك البحث العالمي جوجل، وذلك بعد احتوائها على أحداث مثيرة.

وشهدت الحلقة الأخيرة يجعل حربي عبدالرحمن مدمن هيروين، فيما تذهب ايناس مع كوبرا للاختباء في مكان تحت نظر حازم.

واستعرضت الحلقة يقوم كوبرا وسيكا وحازم بالحصول علي فيديوهات لعزيز وهو يغتصب بنات الدار.

يتم تنزيل الفيديوهات علي النت وهي مشفرة علي الوجوه، تقوم كل بنات الدار بضرب عزيز حتي يتوفي

فيما يتم وقوع جمال هلال ونشر الفيديو الذي يدين حربي في قتل أمن البنك فيتم القبض عليه، يخطف شيخون عبدالرحمن فيذهب إليه كوبرا لإنقاذه ويتم القبض علي شيخون.

يتم القبض علي كوبرا، وبعد مرور شهر يخرج مرة أخرى ليكمل حياته.

مسلسل كوبرا ويتناول أحداثا درامية شعبية، حول محمد إمام "كوبرا" ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقا، حيث سيواجه مواقف غريبة، تقوم بوضعه في صراع ما بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا يقوم بالمشاركة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجم محمد إمام، من بينهم: "منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة "أوس أوس"، علاء مرسي، دنيا ماهر" بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

ويذكر أنه عرض مؤخرا للنجم محمد عادل إمام فيلم "أبو نسب" وشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.