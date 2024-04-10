مساجد وساحات الفيوم تتزين لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر

أنهت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، كافة الاستعدادات والتجهيزات للساحات والمساجد المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي هذا فى إطار خطة المديرية لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، أمام المصلين وتوزيع الأئمة والعلماء المعتمدين لخطبة العيد وأداء الصلاة.

وكان الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم قد عقد اجتماعا بحضور مديري الإدارات الفرعية بشأن صلاة عيد الفطر المبارك، على هامش حفل تكريم الفائزين من حفظة القرآن بالفيوم.

وخلال الاجتماع قال الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إنه قد تم الانتهاء من تجهيز الساحات وعددها "146"ساحة على مستوى المحافظة، هذا إلى جانب إعداد المساجد بكافة مدن المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن أبرز توجيهات مديرية الأوقاف للأئمة في صلاة عيد الفطر، هو توجيه المصلين بصلة الأرحام وحب الوطن والعمل على وحدة الناس وعدم تفرقتها والتوسعة على الفقراء والمساكين والأهل والأحباب؛ وذلك إحياء لسنة رسول الله( صلى الله عليه وسلم).

وكيل أوقاف الفيوم: الأئمة المعتمدين فقط من لهم حق اعتلاء المنابر

كما شدد وكيل أوقاف الفيوم على أن من له حق اعتلاء المنابر هم الأئمة المعتمدين فقط لدى وزارة الأوقاف، وخطباء المكافأة الحاصلين على تصريح رسمى لإمامة الناس، وشدد على مديرى الإدارات بعدم صعود المنابر إلا للأئمة الرسميين فقط مع متابعة هذا الأمر بكل دقة.

وكانت مديرية أوقاف الفيوم قد خصصت عدد 146 ساحة، إضافة إلى المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء.

وأضاف، أن الساحات الــ 146 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.