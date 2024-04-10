رئيس مركز سنورس بالفيوم يتابع تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد

تفقد المهندس محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم أعمال تجهيز االساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تجهيز الساحات المحددة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمراكز.

وتفقد رئيس مركز ومدينة سنورس أعمال منظومة النظافة ورفع الإشغالات من الطرقات المؤدية الي ساحات الصلاة والمناطق المحيطة بها، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بتكثيف أعمال منظومة النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة سنورس وقرى المركز، وكذا الطرق المؤدية الي الساحات المقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها، بالإضافة إلى مراجعة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة فورية لكافة كشافات الإنارة العامة والأسلاك، فضلاً عن متابعة أعمال فرش وتجهيز الساحات لاستقبال المصليين بدائرة المركز.

تكثيف حملات النظافة بالمناطق المحيطة بالساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن مراكز الشباب المخصصة لأداء الصلاة هي مركز شباب مدينة سنورس (الساحة الشعبية)، وبيهمو والكعابي الجديدة ومنشأة بني عتمان وجرفس وجبلة وعزبة صادق بسنهور القبلية، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ حملات نظافة مكثفة ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات بالمناطق المحيطة بمراكز الشباب والطرق المؤدية إليها لتيسير حركة المرور والسير، والتنسيق المستمر مع إدارات الأوقاف بالمركز لإزالة أية معوقات، والتشديد على الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالقرى بالتواجد الدائم والمتابعة حتى الانتهاء من أداء الصلاة.

وكانت مديرية أوقاف الفيوم قد خصصت عدد 146 ساحة، إضافة إلى المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء.

وأضاف، أن الساحات الــ 146 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.