استمرار أعمال تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر بالفيوم

تابع المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم أعمال تجهيز الملاعب والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تجهيز الساحات المحددة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمراكز.

وتفقد رئيس مركز ومدينة أبشواي أعمال منظومة النظافة ورفع الإشغالات من الطرقات المؤدية الي ساحات الصلاة والمناطق المحيطة بها، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالقرى بتكثيف أعمال منظومة النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، وخاصة الطرق المؤدية الي الساحات المقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بها.

كما وجه رئيس المركز بمراجعة الإنارة العامة بالشوارع وصيانة فورية لكافة كشافات الإنارة العامة والأسلاك، فضلاً عن متابعة أعمال فرش وتجهيز الساحات لاستقبال المصليين بدائرة المركز، وذلك تحت إشراف المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، والمحاسب محمد حسن مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية.

اوقاف الفيوم: تخصيص 146 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى.

وكانت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة قد قامت بتخصيص عدد 146 ساحة، إضافة إلى المساجد الكبيرة التي تقام بها صلاة الجمعة اسبوعيا، وذلك لآداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أنه قد تم تجهيز المساجد الكبيرة والساحات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، كما تم إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيراً إلى أن تجهيز جميع الساحات يتم تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء.

وأضاف، أن الساحات الــ 146 التى تم تجهيزها لآداء صلاة العيد موزعة بواقع 9 ساحات ببندر أول الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و31 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و22 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و21 ساحة بمدينة ومركز طامية، و10 ساحات بمركز ومدينة يوسف الصديق، و9 ساحات بمركز ومدينة أبشواى.