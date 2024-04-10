نوره فلاح القحطاني تتصدر السوشيال ميديا بفيديوهات عن السياحة السعودية

حققت البلوجر نوره فلاح القحطاني المشهورة باسم نورينا على تطبيق التيك توك، نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الفيديوهات التي تركز على السفر وأسلوب الحياة، والتي حققت ملايين المشاهدات، حيث تقوم بتوثيق العديد من الأماكن والمعالم بالمملكة العربية السعودية خاصة موسم الرياض.

تمتلك نوره فلاح القحطاني، قاعدة جماهيرية كبيرة، خاصة لدى محبي السفر والترحال، الذين يستمتعون بمحتواها والنصائح التي توجهها، مرجعة نجاح هذه الفيديوهات إلى وجود محتوى جذاب ومميز يجذب الجمهور.

وأكدت البلوجر، على ضرورة وجود أسلوب توصيل فريد للمحتوى أو المعلومة وشخصية جذابة، فضلا عن استراتيجيات التسويق والترويج الجيدة التي تلعب أيضا دورًا في زيادة الوعي بالمحتوى وجذب مشاهدين جدد.

واختتمت نوره فلاح القحطاني، تصريحها، بتوجيه نصيحة للبلوجرز المهتمين بالسفر والترحال، قائلة: "من المهم أن تستمر في تقديم محتوى عالي الجودة ومفيد للمتابعين.. حاول تحليل استجابة الجمهور لمحتواك وتفاعلاتهم، ووضع خطة لتحسين المحتوى وتلبية احتياجاتهم. كما يمكنك استكشاف طرق جديدة للتواصل مع الجمهور وتشجيعهم على المشاركة والمشاركة فيما تقدمه".