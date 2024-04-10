موعد مباراة الإياب بين مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يتجدد اللقاء بين مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب الاتحاد معقل السيتزن في انجلترا.

وستكون مباراة الإياب بين الفريقين مصيرية كونها ستحسم صاحب بطاقة العبور إلى نصف النهائي وذلك بعد التعادل المثير في سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لكل فريق.

وجاءت أهداف الضيوف بتوقيع كل من برناردو سيلفا، فودين، يوشكو ، في الدقائق 2، 66، 71، بينما سجل أهداف أصحاب الأرض روبن دياز بهدف عكسي بالخطأ في مرماه، رودريجو، وفالفيردي.

مباراة العودة..

يستقبل ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 أبريل الحالي وستنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

حصل فيل فودين، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم فيل فودين مستوى مميز ساهم في تعادل فريقه أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الاسباني وذلك بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 66 وأعاد السيتي إلى المباراة.