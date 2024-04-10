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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الدقهلية يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء ، القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من داخل النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وقال " المحافظ " انقل الي شعب الدقهلية خالص تهاني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنياً دوام المحبة والسعادة للشعب المصري بأكمله.

كما قال " مختار " كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بخير وأمن وأمان خالص تهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر واعياد الاخوه الأقباط .

وأشار " المحافظ " الي أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط وتأتي تأكيداً لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد. 

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