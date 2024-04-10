محافظ الدقهلية يستقبل القيادات التنفيذية والشعبية لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء ، القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك من داخل النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والقيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وقال " المحافظ " انقل الي شعب الدقهلية خالص تهاني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك ، متمنياً دوام المحبة والسعادة للشعب المصري بأكمله.

كما قال " مختار " كل عام وشعب الدقهلية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بخير وأمن وأمان خالص تهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر واعياد الاخوه الأقباط .

وأشار " المحافظ " الي أن أعياد المصريين كلها أعياد وطنية لها صبغتها الدينية، يحتفل بها المصريون جميعًا مسلمين وأقباط وتأتي تأكيداً لأواصر المحبة بين نسيج الشعب المصري الواحد.