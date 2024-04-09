تشييع جنازة السيدة ضحية التروسيكل في الفيوم

شيع أهالي قرية الروضه بمركز طاميه بالفيوم جنازةسيدة لقيت مصرعها، بعد أن ‏دهستها دراجه نارية " ترويسكل يقودها شاب متهور، أثناء خروجها من المقابر بعد قيامها بزيارة قبر نجلها المتوفي منذ فترة ، وذلك بطريق“الروضه طاميه الزراعي ” وسط انهيار أسرتها، حزنا على فراقها، حيث تم دفنها بجوار ابنها .

لقيت سيدة بالفيوم في العقد السادس من عمرها مصرعها قبل أذان المغرب بدقائق ،إثر تعرضها لحادث دهس تحت عجلات تروسيكل أمام مقابر الروضة بطريق طامية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية باستقبال مستشفى طاميه المركزى سيدة في العقد السادس من العمر جثة هامدة متأثرة بجراحها.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة رئيس المباحث وبالمعاينة تبين أنه أثناء ذهاب السيدة لزيارة ابنها بمقابر الروضة واثناء عبورها الطريق فوجئت بتروسيكل يأتي بسرعة جنونية قام بدهسها ،على أثر ذلك لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها.

تقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى طامية المركزي وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بتسليم الجثمان لذوية عقب الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه وتولت التحقيق.