ﺣﻔﻼت ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻮﻧﺔ واﻟﺘﺠﻤﻊ

دائما ما يكون موسم عيد الفطر هو الموسم الأكثر رواجاً بالنسبة للحفلات الغنائية، حيث يحرص أهم نجوم الغناء فى العالم العربى على التواجد فى موسم حفلات عيد الفطر المبارك من عام لآخر والاحتفال مع الجمهور، خاصة وأنه أيضا موسم طرح الأغانى الجديدة.

عدد كبير من النجوم يتواجد هذا العام فى حفلات موسم عيد الفطر وعلى رأسهم النجم الكبير عمرو دياب، الذى يتواجد خلال أيام العيد بمدينة الجونة ويحتفل هناك مع الجمهور بحفل غنائى كبير أول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل بمدينة الجونة، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته منها أغانى ألبومه الجديد «مكانك» إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته يا أنا يا لا، أماكن السهد، علم قلبى» وغيرها من الأغانى الذى يعشقها جمهور الهضبة.

-ونستمر مع حفلات «أم الدنيا» حيث من المقرر أن تحيى النجمة آمال ماهر حفلا غنائيا كبيرا رابع أيام عيد الفطر المبارك بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس وهو الحفل الذى ينتظره كثير من جمهورها بعد غياب، ومن المقرر أن تقدم «آمال» عددا من أهم أغنيات مشوارها الفنى منها أغنياتها الجديدة «كان لسه، اتاريه ماشاف معاه» بالإضافة إلى عدد من الأغانى مثل «عربية يا أرض فلسطين».

- ومن المقرر أيضا أن يحيى النجم هشام عباس حفلا غنائيا فى أحد المولات الشهيرة أيضا بالقاهرة رابع أيام العيد، بعد الحفل الكبير الذى أحياه أمس الثلاثاء بأحد المولات أيضا، ومن المقرر أن يقدم النجم هشام عباس مجموعة من أشهر أغنياته على مدار مشواره الفنى منها «نارى نارين وفينو ولولا ولولا وعينى».

- ويتواجد النجم مصطفى قمر أيضا بالقاهرة خلال موسم حفلات عيد الفطر، حيث يحيى حفلا غنائيا كبيرا ثانى ثالث أيام العيد فى «كلاسيك ووك» الشيخ زايد مع جمهوره ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته منها «هى ولسه حبايب وحركات والسود عيونه ولو سألونى وعايشين ومنايا».

- أما النجم إيهاب توفيق فمن المقرر أن يحيى حفلا غنائيا كبيرا ثانى وثالث أيام العيد من «خان المعز» فهو المكان الذى يتواجد فيه باستمرار مع جمهوره، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته منها «سهرانى والله عليك يا سيدى ويا سلام وعلى كيفك ميل» وغيرها من الأغاني.

- وعلى صعيد آخر من المقرر أن يلتقى جمهور فرقة «مسار اجبارى» الغنائية فى حفل غنائى على مسرح الجامعة الأمريكية بميدان التحرير يوم 18 أبريل الجارى.

ويتواجد عدد كبير أيضا من النجوم خارج مصر فى موسم عيد الفطر المبارك، حيث يحيى المطرب هانى شاكر حفلا غنائيا كبيرا فى بيروت يوم 13 أبريل رابع أيام العيد، وهو الحفل الأول فى العاصمة اللبنانية منذ سنوات ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته منها «غلطة ولو بتحب حقيقى وبحبك أنا وذكرياتى وأتارى الحب».

- وتتواجد النجمة سميرة سعيد فى لبنان أيضا رابع أيام العيد الموافق 13 إبريل، وهو الحفل الأول لها أيضا هناك منذ سنوات، ومن المقرر أن تقدم مجموعة كبيرة من أغنياتها منها «ليلة حبيبى وقال جانى بعد يومين وهوا هوا ومازال وسوير مان».

- أما النجمة اللبنانية إليسا فمن المقرر أن تبدأ جولة غنائية كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بداية من يوم 12 إبريل ثالث أيام عيد الفطر وحتى نهاية الشهر بتقديم مجموعة من أشهر أعمالها.

- أما على مستوى المملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن يتواجد عدد كبير أيضاً من النجوم على رأسهم النجم تامر عاشور الذى يحيى حفلا غنائىيا كبيرا يوم الأحد 14 إبريل بمدينة ينبع الصناعية ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أشهر أغنياته.

- وتتواجد أيضا المطربة مى فاروق بالمملكة العربية السعودية خلال موسم حفلات عيد الفطر وتحديداً يوم السبت 13 إبريل.

- فيما يتواجد أيضا عدد كبير من نجوم الخليج بالمملكة منهم المطرب ماجد المهندس الذى يحيى حفله ثانى أيام العيد 11 إبريل والفنان عبادى جوهر الذى سيحيى حفل ثالث أيام العيد بالرياض، وكذلك الفنان رابح صقر الذى يلتقى جمهوره فى نفس الليلة ولكن بمدينة الدمام.

- يشهد موسم عيد الفطر للحفلات الغنائية غياب عدد من الأسماء الكبيرة أيضا الذين يغيبون عن الموسم لأول مرة وهى عادة غريبة على جمهورهم، ويعد أبرز الغائبين عن حفلات عيد الفطر كل من النجم محمد منير والنجم محمد حماقى والنجم تامر حسنى وكذلك رامى صبرى، ولم يعلن أى منهم عن سبب الغياب ولذلك ربما هو غياب غير مقصود يعود للانشغال بتسجيل الأغانى الجديدة.