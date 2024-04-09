ماهر فرغلي: تجربتي في السجن جعلتني دائم التعلق بالله

كشف الباحث السياسي ماهر فرغلي، خلال لقاءه مع أحمد الخطيب، على "الراديو 9090"، عن تجربته في السجن، مشددًا على أن هذه التجربة جعلته دائم التعلق بالله حيث ولد بداخله نوع من الشفافية.

تصريحات عاجلة من الباحث السياسي ماهر فرغلي

وتابع ماهر فرغلي، :"وسط الشعور بالوحدة والغربة وتخلي الناس عنك وإنك إنسان فقد كل شيء، بمعنى حتى الإبرة وشعاع الشمس والنور أي شيء وكل شيء يمكن تخيله، ففي هذه اللحظة يكون الملجأ هو الله سبحانه، بتروح لربنا وفي أوقات كثيرة تستشعر قربك منه، وأنه بغير هذه المحنة لن تكون المنحة وهذا اعتقادي، بمعنى أن التغيير ومراجعة النفس لم يكونا لولا محنة السجن".



وأوضح الباحث السياسي، أنه لو ظل العديد ممن دخلوا السجن في قضايا سياسية دون تجاربهم في فقدان حريتهم لفترة من الزمن، لما غيروا أنفسهم من خلال مبادرات ومراجعات للنفس نتج عنها تغيير المسار، متابعًا: "طوال الوقت وأنا في السجن كان صديق معي يخبرني أني معهم بجسدي وليس عقلي، وطوال 13 سنة سلمت أمري لله وبدأت أراجع نفسي".