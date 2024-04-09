المنيا تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في التصدي لحالات التعدي بالبناء المخالف والغير مرخص والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة.

وذلك بإستمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية ، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص ، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك ، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات ، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الازالة الفورية .

كما شدد المحافظ ، على التصدي لأى شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة ، لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخري ، والعمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية تمكنت من رصد وتنفيذ ازالة فورية لـ 12 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أراضي زراعية وأملاك الدولة .

منها ، 5 حالات تعدِِ بقريتي طوخ الخيل ، وبنى محمد سلطان بالبناء المخالف على أرض زراعية، وحالة تعدِِ بحي غرب المدينة داخل الحيز العمراني بناء مخالف ، وحالة تعدِِ بقرية البرجاية بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية قواعد خرسانيه ، كما تم إيقاف حالة تعدِِ بناء بدون ترخيص بمنطقة المصاص الجديدة ، وفك شدة خشبية ، وإيقاف 4 حالات تعدِِ مخالفة مباني بشارع مضرب الأرز، و بعزبة شاهين ، وتم التعامل الفوري معهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أشار محمد عبد الغنى رئيس المركز، إلى استمرار رصد حالات التعدي ، وتكثيف حملات إزالة التعديات ، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية دلجا ، من إزالة حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية في المهد ، كما تم إزالة سور مخالف لقانون البناء بعزبة حنا ، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز (ابوقرقاص- مطاى ـ سمالوط) جنوب وشمال المحافظة ، تمكنت الوحدات المحلية ، من ازالة 34 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية منها ، 13 حالة تعدِِ بقرى ( اسمنت ـ اتليدم ـ بنى عبيد)، والأحياء الرئيسية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، وإيقاف حالة حفر لقطعة أرض ، وازالة 15 حالة تعدِِ بقرية بنى على وأحياء جنوب ووسط مدينة سمالوط ، فضلاً عن ازالة ٥ حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بأحياء غرب وشمال مدينة مطاي ، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مراكز( بنى مزار- ملوى ـ مغاغة)شمال المنيا ، أزالت الوحدات المحلية 43 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها ، 14 حالة تعدِِ على أرض زراعية وأملاك دولة ، بمركز بنى مزار منها، حالة تعد على أرض زراعية ، بحوض فتح الباب ، وحالة بناء مخالف بشارع المدنية المنورة ، و12 حالة تعدِِ على أرض زراعية وبناء المخالف ، بقرى ، (الحسينية ـ شلقام ـ ابوجرج ـ بنى على ـ حي غرب المدينة).

وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، أزالت الوحدة المحلية 23 حالة بناء عشوائى وبدون ترخيص ، بقرى، ( بنى خالد ـ بنى روح ـ أبو على ـ بنى خالد ـ تنده ـ تونا الجبل ـ أحياء جنوب وغرب المدينة) ، كما تم ازالة وإيقاف 18 حالة تعدِِ شدات خشبية لأعمدة خرسانية ، و حالات بناء مخالف فى المهد على أرض زراعية ، بقرية آبا وبدائرة مدينة مغاغة، ، وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.