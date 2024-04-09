الفورمولا إي تلغي أحدث سلسلتها للناشئين قبل أيام من السباق الأول

قبل أربعة أيام فقط من انطلاق السباق الأول لأحدث سلسلة سباقات للناشئين الكهربائية بالكامل، قالت فورمولا إي إن كأس NXT Gen Cup لن يكون جزءًا من تقويم بطولة العالم هذا الموسم. وقال متحدث باسم الفورمولا إي في بيان إن الإلغاء "يرجع إلى قيود غير متوقعة تواجهها سلسلة الدعم".

كان من المقرر أن تكون بطولة NXT Gen Cup جزءًا من الأحداث الأوروبية الأربعة في الموسم العاشر من بطولة Formula E، بما في ذلك سباق Misano E-Prix المزدوج في نهاية هذا الأسبوع. ومع ذلك، وفقًا لـ The Race، كانت هناك عقبات في اللحظة الأخيرة في الصفقة بين Formula E ومنظم سلسلة الدعم، فريدريك ليستروب وفريق Lestrup Racing.

ونتيجة لذلك، فإن سيارة NXT Gen Cup الكهربائية التي تعتمد على Mini Cooper SE (والتي ظهرت لأول مرة في بعض الأحداث العام الماضي) خارج التقويم في الوقت الحالي. نظمت Formula E سابقًا سلسلة دعم Jaguar I-Pace eTrophy بين عامي 2018 و2020، لكن ذلك لم يثبت نجاحه.

ترك قرار كأس الجيل NXT بطولة الفورمولا إي تسعى جاهدة لتكملة قائمة الأنشطة المتاحة للجماهير في حلبة ميسانو الإيطالية. أضاف المنظمون جلسات توقيع في حارة الحفرة، ومسيرات إضافية في الحفرة وقاموا بتوسيع الأنشطة الترويجية الأخرى.

يمكن القول أن هناك قلقًا أكبر بالنسبة للسائقين والمهندسين وأعضاء الفريق الآخرين الذين كان من المقرر أن يشاركوا في كأس NXT Gen Cup. تم التخطيط للسباقات لتشمل السائقين الذكور والإناث، وكان العديد منهم تحت سن 17 عامًا. وكان من الممكن أن تمنحهم الحلبة خبرة قيمة في ظل محاولات الفورمولا إي ورياضة السيارات ككل لتحفيز الجيل القادم من المنافسين. ومع ذلك، قال متحدث باسم الفورمولا إي: "تظل الفورمولا إي ملتزمة برعاية الجيل القادم من المواهب من خلال فتيات على المسار التابع للاتحاد الدولي للسيارات وغيرها من المبادرات المؤثرة للشباب".