5 أسباب تجعل السكتة الدماغية أكثر شيوعًا عند النساء

تزيد جوانب معينة من حياة النساء من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، مما يجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الرجال، وإليكم 5 أسباب تجعلها أكثر شيوعًا عند النساء، وفقًا لجمعية السكتة الدماغية.

تؤثر السكتة الدماغية على النساء أكثر من الرجال لأن النساء يتعرضن لعدد أكبر من الأحداث ويكون احتمال تعافيهن أقل تقتل السكتة الدماغية عدداً من النساء أكثر من الرجال، وتعاني النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و39 عاماً من السكتات الدماغية بمعدل ضعف معدل الرجال في نفس العمر.

أسباب السكتة الدماغية عند النساء

وسائل منع الحمل

تحتوي حبوب منع الحمل المركبة ولصقات منع الحمل على كل من هرمون الاستروجين والبروجستين وقد تزيد العلاجات التي تشمل الإستروجين بشكل طفيف من خطر حدوث مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والجلطات الدموية.



الحمل

على الرغم من أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء الشابات منخفض جدًا بشكل عام، إلا أن الحمل والولادة يزيدان بشكل طفيف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لا تزال السكتة الدماغية نادرة جدًا بين النساء الحوامل، ولكن يمكنك المساعدة في الحفاظ على حمل صحي من خلال حضور جميع مواعيدك قبل الولادة وبعدها.



العلاج بالهرمونات البديلة

يعمل العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) على زيادة مستويات الهرمونات للتحكم في أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة وجفاف المهبل وتقلب المزاج، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في القيام بذلك، لكنه لا يخلو من المخاطر هناك أنواع مختلفة من العلاج التعويضي بالهرمونات التي يتم فيها استخدام الاستروجين والبروجستيرون في مجموعات مختلفة أو بشكل منفصل.



أدوية الخصوبة وعلاج أطفال الأنابيب

قد يكون للهرمونات المستخدمة لتعزيز الخصوبة أو التحضير للتخصيب في المختبر (IVF) مضاعفات نادرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية ولاحظت جمعية السكتة الدماغية أن متلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS)، عندما ينتفخ المبيضان، تحدث في حوالي ثلث دورات التلقيح الصناعي.



صداع نصفي

يؤثر الصداع النصفي على النساء أكثر من الرجال، وإذا كنت تعاني من الصداع النصفي المصحوب بهالة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية. الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وخاصة الهالة، لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية (السكتة الدماغية الناجمة عن جلطة دموية) بمقدار الضعف تقريبًا.