Star Wars Outlaws تحصل على عرض دعائي جديد وتاريخ إصدار في 30 أغسطس

أطلقت Ubisoft للتو عرضًا دعائيًا آخر لفيلم Star Wars Outlaws، مع التركيز هذه المرة على القصة. يسلط المقطع الدعائي الجديد الضوء على مختلف المهربين واللصوص الذين ستعمل معهم في مجرة بعيدة جدًا. تستمر اللعبة أيضًا في الظهور بمظهر رائع للغاية، وذلك بفضل محرك Snowdrop الخاص بمطور Massive Entertainment.



كما يبدو ممتعًا حقًا. أنت تلعب دور وغد يُدعى Kay Vess وهي تحاول الحصول على حريتها من خلال إكمال وظائف مختلفة لسكان العالم السفلي. يعرض المقطع الدعائي Jabba the Hutt وHan Solo المجمد في الكربونيت وجميع أنواع بيض عيد الفصح الأخرى "وميض وستفوتك".

حتى أفضل من مقطورة جديدة؟ هناك تاريخ إصدار فعلي هو 30 أغسطس، وهو بعد أشهر قليلة. تم تسريب تاريخ الإصدار هذا في الأصل عبر نسخة يابانية من المقطع الدعائي وتم رصده بواسطة Insider Gaming، ولكن تم تأكيده رسميًا الآن.

ستكون لعبة Star Wars Outlaws متاحة على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S وAmazon Luna والكمبيوتر الشخصي، مع توفر الطلبات المسبقة الآن. تبلغ تكلفة الإصدار الأساسي من اللعبة 70 دولارًا، على الرغم من وجود إصدارات خاصة بتكلفة إضافية. تشتمل هذه الحزم المتميزة على محتوى قابل للتنزيل (DLC) تجميلي وحزم فنية ومهمة حصرية.

يعني تاريخ الإصدار في أغسطس أن المعجبين سيكونون قادرين على لعبها مباشرة بعد الانتهاء من سلسلة Star Wars: The Acolyte القادمة على Disney+. دعونا نسمع ذلك للأكوان المشتركة!