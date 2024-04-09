وفاء عامر تودع رمضان بحفل ديني على الطريقة الجازولية بمنزلها

احتفلت الفنانة وفاء عامر أمس، بآخر ليلة وترية في شهر رمضان المبارك، حيث أقامت حفلا دينيا، تحت قيادة فرقة "الجازولية" الشاذلية بحديقة منزلها.

واقتصر الحفل على حضور العائلة والأصدقاء والمقربين منها، وعدد من أبطال مسلسل "حق عرب" ومخرج المسلسل إسماعيل فاروق، بالإضافة إلي زوجها المنتج محمد فوزي.

وقامت فرقة "الجازولية" خلال الحفل بتقديم وصلة روحانية من الذكر والقصائد الصوفية في حب ومدح رحاب الله، مثل: "الجمال المكي"، "يا أبو إبراهيم"، "محبُ الله"، "في حي الحسين"، "يا سيدة" وغيرها.

ومن جانبه، قال سالم جابر الجزولي، شيخ الطريقة الجازولية، إن فكرة الحفل جاءت من قبل المنتج محمد فوزي، حيث قد تلقي دعوة منه وللفرقة، لإحياء حفلة دينية لتوديع شهر رمضان، معبرًا عن إمتنانه وسعادته بهذه الدعوة.

جدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر، شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل حق عرب، وجودر .

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.