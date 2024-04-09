نور

الثلاثاء 09/أبريل/2024 - 07:48 م 4/9/2024 7:48:43 PM

بمناسبة اقتراب اليوم العالمى للقراءة يوم 23 أبريل الجاري، وبما أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، فإننى أود أن أمنحك خبرًا مُبهجًا.. فقد تحسنت نسب وأحوال القراءة فى مصر، بما يجعلنا نتفاءل بالمستقبل.

> ولكن قبل قراءة الخبر يجب أن نتفق على أن أزماتنا، ليست اقتصادية فحسب، بل هى أزمة ثقافة، وتعليم، ومعرفة، فهى تجعلنا ندور فى فلك ما يقال لنا من أعدائنا، فنصدقه، دون تفكير يحمى المجتمع من الأفكار الغريبة التى يتم زرعها فى عقله الجمعى عبر سنوات طويلة، وهذه الأفكار تنمو وتكبر تحت رعاية الجهل الذى يُمسك بنا بقوة ويجذبنا بعنف لنغرق!!

> فى فرنسا، بلد الثقافة والحريات، التعليم لديها هو رأس الحربة الذى يخترق معوقات الجهل، وهو دليل النجاح فى التنمية، وهناك، فى فرنسا والدول المتقدمة، مكانة القراءة مُقدرة، فالكتاب والمكتبة مقدسان، وثقافة القراءة هى الأكثر انتشارًا بين الجميع، سواء كانوا تلاميذ المدارس، أو طلاب الجامعات، أو الأجيال التى لم تشهد ابتكارات التكنولوجيا الحديثة فى صغرها، ولم تستخدم ثورة الاتصالات فى صباها، ولذلك تبقى فرنسا هى صاحبة أصدق نظرية حول التنمية المرتبطة بالحريات والديمقراطية وقوة الاقتصاد، وثورة الإبداع الفنى والرياضى والثقافى، وصاحبة النموذج الأكثر مثالية للدولة الحديثة.

> تعالوا نقرأ الخبر المبهج..

> الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد فى تقرير حول أحوال القراءة والثقافة فى مصر عام 2023 أن مصر احتلت المرتبة الخامسة بين دول العالم الأكثر قراءة، بمعدل سبع ساعات ونصف الساعة أسبوعيا، وذلك وفقا لأحدث بيانات «NOP World Culture Score Index» حول المؤشر العالمى للإنـجاز الثقافي، والصادر مطلع العام الجارى عن شركة Statista الألمانية المتخصصة فى بيانات السوق والمستهلكين، بالاشتراك مع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

> كشف الجهاز فى التقرير الذى نشره اليوم السابع، أن المملكة العربية السعودية جاءت فى المرتبة الحادية عشرة عالميا، بمعدل ست ساعات و46 دقيقة أسبوعيا، بينما احتلت الهند المركز الأول عالميا، وجاءت تايلاند فى المركز الثاني، والصين فى المركز الثالث، بينما احتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة 23، بمعدل خمس ساعات و42 دقيقة أسبوعيا.

> الجهاز قال أيضًا إن دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد فى مصر العام الماضى بلغ عددها 1403 مكتبة.

> احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الأكبر فى عدد المطالعين والمستعيرين بعدد 2.9 مليون مطالع ومستعير يليها المكتبات العامة بعدد 545 ألف( وهو عدد لايليق بالمكتبات العامة).

> عمومًا.. فى مصر، تلاحظ انتشار ظاهرة قراءة الكتب بين الشباب الذى تتراوح أعماره بين 18 و30 عامًا وهى ظاهرة تستحق الرصد والتعظيم، لأنها تعنى أننا سوف نعتمد على جيل يقرأ، لأن قراءة الكتاب وسط مجتمع شاب تسيطر عليه التكنولوجيا هو جهاد كبير يستحق الإشادة.

> يجب أن تتبنى وزارة الثقافة مشروعًا يضمن لنا زيادة أرقام المُطلعين على الكتب المطبوعة، لأن ابتعاد الشباب عن الهاتف المحمول وشاشته ومحتواه ولو بمعدل بسيط هو مكسب كبير، للثقافة والعقول، فالقراءة ستحقق الهدفين، الابتعاد عن المحتوى التكنولوجى التافه والسطحي، والاقتراب من وسيلة مضمونة لتنمية العقول الشابة صاحبة المستقبل.

> مصر هى منارة الثقافة والعلوم والتنوير فى المنطقة؟ ولن نستطيع تجاوز أزماتنا الاقتصادية والفكرية والسياسية بدون ثقافة وقراءة وعلم يقود المجتمع؟