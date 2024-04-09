توجو| جلسات تشاورية بين النواب الزعماء التقليديين بشأن مراجعة الدستور

شكلت التبادلات الحيوية بين الزعماء التقليديين، في لومي وأعضاء البرلمان، بداية جولة من المناقشات في جميع أنحاء توغو تهدف إلى شرح التغيير الدستوري في البلاد.

الدستور الجديد يثير جدلًا في توجو

في 25 مارس/آذار، تبنى أعضاء البرلمان دستورا جديدا بنظام برلماني بدلا من النظام شبه الرئاسي.

وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا وأثارت الكثير من القلق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يتم تناولها الآن من خلال المشاورات.

وتأتي المشاورات أيضا بعد أن أجلت السلطات الانتخابات التشريعية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في 20 أبريل/نيسان.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قبل أن يكون مقررا أصلا في 12 نيسان/أبريل وتؤجل الآن حتى 20 نيسان/أبريل.

وتقول السلطات إن التصويت تأجل للسماح للنواب بإلقاء نظرة ثانية على الدستور الجديد.

توضح ميموناتو إبراهيما، نائبة رئيس الجمعية الوطنية:"كانت هذه فرصة لنا لشرح مزايا وعيوب كلا النظامين. أشرنا إلى ميزة النظام البرلماني. لن تتركز السلطة بعد الآن في يد رئيس الجمهورية" .

ورحب بالاجتماع أوغبوي ماوتو فريديريك دزيدزولي دوتو، أحد الزعماء التقليديين. قال دوتو: "نأمل أن يكون هذا شيئا جيدا للغاية يمكننا تجربته، يجب على الجمعية الوطنية أن تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تضر هذه المراجعة بمناخ السلام الذي نشهده منذ بعض الوقت في بلدنا" أضاف الزعيم التقليدي الذي يرأس أيضا مجلس الزعماء التقليديين في الخليج.

وبينما يشرع النواب في مشاوراتهم، تواصل المعارضة التوغولية والمجتمع المدني تسجيل استيائهما، رافضين أي فكرة لتغيير الدستور أو تعديله.

قال Dodji أبيفون ، رئيس روزفلت ، أحد أحزاب المعارضة في البلاد:"لن نقبل اليوم ولا غدا. سنقاتل، لأنه في النهاية، لا يمكنك التلاعب بمصير بلد، لا يمكنك الاستمتاع بهذه الطريقة، البلد بالفعل على ركبتيه ، والبلاد تحكم بشكل سيئ ".

وفي يوم الخميس 4 نيسان/أبريل، دعت عدة أحزاب معارضة وجماعة من المجتمع المدني في البلاد إلى تنظيم مظاهرات لمدة ثلاثة أيام ضد تأجيل الانتخابات التشريعية والإقليمية، في أعقاب اعتقال تسعة معارضين وعلى خلفية التوتر المتزايد منذ اعتماد الدستور الجديد.

وفي بيان نشر يوم الخميس الماضي، أربعة أحزاب معارضة (ADDI و ANC و FDR و PSR) ومنظمة مجتمع مدني تدعو الناس للانضمام إليهم في مظاهرة احتجاجية كبرى في 11 و 12 و 13 أبريل، مطالبة المرشحين بمواصلة الحملات في جميع أنحاء البلاد".

أفاد مراسل أفريكا نيوز نويل تادينون أن الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني في توغو لا يزالون مصرين على عدم التوصل إلى حل وسط بشأن مراجعة الدستور.

ويمنح الدستور المقترح البرلمان سلطة اختيار الرئيس، وإلغاء الانتخابات المباشرة، بدلا من فترة 5 سنوات قابلة للتجديد ، يقيد مشروع القانون المقترح سلطة الرؤساء المستقبليين ويدخل حدا لولاية واحدة.

لكن المعارضة تخشى أن يصبح هذا الدور وسيلة أخرى للرئيس فور غناسينغبي لبسط قبضته على السلطة خاصة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2025.