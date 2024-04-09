أوقاف الإسكندرية تعلن عن خطة مكثفه بجميع الأنشطة المجتمعية

أعلنت مديرية الاوقاف بالإسكندرية، عن خطة العمل بجميع أنشطة الأوقاف المجتمعية خلال فصل الصيف القادم ، حيث أعلنت عن ، انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالمساجد الكبرى الجمعة (19 أبريل) ، في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحًا ، واستمرارًا لجهود الوزارة في الاهتمام بالنشء ؛ تطلق وزارة الأوقاف برنامجين للعناية بالطفل ، الأول: "لقاء الجمعة للأطفال"، وذلك عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالمديريات في (27) مسجدًا كل يوم جمعة بواقع مسجد في كل محافظة بالتناوب بين مناطقها وإدارتها وبمشاركة قيادات الأوقاف فيها . بالاضافة الى بدء "البرنامج الصيفي للطفل" وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024م ، على أن يستمر البرنامج يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العصر في كافة المساجد التي يقام بها البرنامج حتى منتصف سبتمبر 2024م ، وسيقام البرنامج في أكثر من 20 ألف مسجد على مستوى الجمهورية ، وسننشر لاحقًا أسماء جميع المساجد المشاركة في البرنامج .

المجالس الحديثية

كما اعلنت اوقاف الاسكندرية ، انة في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية المشرفة تنطلق المجالس الحديثية بالمحافظات يوم السبت الموافق 27/ 4/ 2024م عقب صلاة العصر ، وسوف تكون البداية بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة بحضور كل من الدكتور أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء . و أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم - عضو هيئة كبار العلماء .

و أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

و أ.د/ صبحي عبد الفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. وذلك بقراءة الأربعين النووية في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار ، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك. وسيكون هذا المجلس بحضور وتقديم الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

والأسر الأولى بالرعاية

سياق متصل في إطار دورها المجتمعي ورسالتها في خدمة المجتمع والوفاء بواجبها تجاه الأسر الأولى بالرعاية ، تم الثلاثاء 8 أبريل 2024م استلام ٨ طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بمحافظة الإسكندرية بحضور الشيخ ماهر عبد الجوادمدير إدارة الإدارات؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي،

جدير بالذكر أن المديرية قد تسلمت ١٦ طن سلع غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي،