واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14627 مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط 14 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وتمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 645 مخالفة سير بدون تراخيص، و14 دراجة نارية مخالفة، و8544 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و13 مخالفة موقف عشوائي، و265 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، يأتي هذا تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

من جهة أخرى وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي في أطفيح، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة انفجار إطارها، ما أدى لمصرع شخص، وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ونقل جثة المتوفي إلى ثلاجة المستشفى العام، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة



كما أمرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.