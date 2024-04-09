جلسه خاصه بين مدرب الزمالك ودونجا..تعرف على السبب

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص جوميز على الإشادة باللاعب بعد المستوى الذي ظهر عليه في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية ، مؤكدا له على ثقته الكاملة في قدراته لمساعدة الفريق خلال الفترة المقبلة، وشرح له بعض الأمور الفنية المطلوبة منه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.