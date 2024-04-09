أمين الفتوى: "خمسة وخميسة" تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن "خمسة وخميسة" التي تقال من البعض ظنا لمنع الحسد هي تعبير مصري مبتكر عن سنة رسول الله وليس عن الشرك، وهى تعني الخمس آيات لسورة الفلق، بالإضافة إلى سورة الناس، التي يتعوذ بهما الإنسان عن الحسد.

وقال “ الورداني” خلال تصريحاته ببرنامج "مملكة الدراويش"، إن التدين المصري أحد حصون التدين للمسلمين جميعا، لأن الشخصية المصرية تتميز بأنها لا تضيق بأى ثقافة ومن ثم قادرة على الابتكار.

وأشار إلى أن مفهوم البدع عند أصحاب التدين الكمي، هو التطبيق العملي لمسألة التكفير، بأن يجعل كل ما لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بدعة وحرام.

وتابع أن البدع 5 أنواع، واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة وحرام

وأكمل الورداني أن المصريين يواصلون حياتهم بالرضا وهم الدراويش الحقيقيون، والذين نجدهم في كل موقع ونطلب منهم الدعاء.

وواصل أنه حين دخل التصوف الإسلامي مصر "تمصر"، وعلينا أن نتبنى مفهوم الدرويش المعلم الذى يعلمنا الافتقار إلى الله والتهيم بحب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يذكرن أنه وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.