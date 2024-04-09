حملات تفتيشية على المراكب النيلية والمعديات بالمنيا

استعدادًا لعيد الفطر المبارك، تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في متابعة المعديات والمراكب النيلية، والتي يقبل عليها المواطنين في الرحلات النيلية، حيث وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمرور على جميع المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، حفاظا على أرواح المواطنين، من جانبه، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، الحالة العامة لمرسي قرية "بنى حسن الشروق"، حيث قام بالتفتيش على اللنشات الخاصة بالوحدة المحلية، وذلك في إطار استعدادات لاستقبال "عيد الفطر المبارك"، وضمن جولات متابعة سير العمل وتواجد الموظفين المعنيين بها، ومدى الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أجهزة الحماية المدنية، وسريان الرخص الملاحية للعاملين والمعدية، وتوافر أطواق النجاة، والصيانة الدورية في موعدها، وغلق الأبواب، والوقوف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب، والحمولة المقررة للمواطنين والمركبات.

وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، تابع محمد عبد الغني حسن رئيس المركز ، سير العمل بالمعديات النيلية بقريتي ، ( تل بنى عمران – الحاج قنديل )، للتأكد من سلامة المعديات النيلية، وجاهزيتها لإستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين، و وسائل النقل خلال فترة "عيد الفطر"، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ، ومتابعة تواجد جميع العاملين بالمشروع، وسريان الرخص الملاحية وعمل الصيانات الدورية في موعدها، والتأكيد على الإلتزام بالحمولة المقررة، من المواطنين والمركبات وتوافر أطواق النجاة بأعداد كافية، ذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين .