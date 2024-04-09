ضبط 113 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة عبدالباسط عبد النعيم وكيل الوزارة، حملات تموينية وتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، وحماية المستهلك قبل عيد الفطر المبارك، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية.

حيث تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 113 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية، أسفرت عن ضبط 113 مخالفة تموينية منها، 99 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت ما بين، (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات- توقف بدون عذر -عدم وجود ميزان - تصرف وتجميع - أخري متنوعة)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها، (عدم الإعلان عن الأسعار – منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر الحكومية – تجار تموينيين - شهادة صحية).