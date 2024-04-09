ضبط 6.5 طن لحوم ومصنعات دواجن وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية قامت بالإشتراك مع الجهات المعنية (شرطة البيئة والمسطحات المائية، الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية، مباحث التموين، الرقابة الصحية، مجالس المدن) بالمرور الدورى على عدد ٣٣ شادر فى (أهلا رمضان، كلنا واحد، الغرفة التجارية ) خلال شهر مارس الماضي، بإجمالي عدد زيارات ٤٤٢ زيارة، حيث تم فحص ١٢٣ طن من اللحوم البلدية والمجمدة ومصنعاتها والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية بلغ عددها ١٠٤ حملة أسفرت عن تحرير ٩٤ محضر مخالفة بإجمالى مضبوطات ٦.٥ طن لحوم بلدية و مجمدة ومصنعات دواجن وأسماك مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة ط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر (أهلاً رمضان، كلنا واحد،الغرفة التجارية ) ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

وفي سياق متصل، قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الخدمات بالمديرية قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط ٦٣ عبوة لـ ٢٤ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و١٠ آلاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

