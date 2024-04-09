توزيع 2 مليون وجبة ساخنة وجاهزة و860 ألف وحدة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا

للأسر الأكثر احتياجا..أعلنت مؤسسة "مصر الخير" نجاح حملتها "إفطار صائم" حيث تمكنت فرق عمل وقطاعات مؤسسة "مصر الخير" مع انتهاء أيام شهر رمضان المبارك، من كتابة قصص النجاح والوصول للأسر الأكثر احتياجا واستحقاقا في مختلف ربوع مصر في إطار حملة "إفطار صائم" التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح للعام الثاني عشر على التوالي الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.



وأعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته حملة "إفطار صائم" بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح في كافة محافظات مصر للعام الثاني عشر على التوالي، مؤكداً أن مؤسسة "مصر الخير" تسعى دائماً لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب المصريين وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من البرامج التي تشملها حملة "إفطار صائم"، اتساقا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال قطاعات العمل المختلفة.



وأشاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بما تم من جهد خلال الشهر الكريم بكافة مكاتب مصر الخير الميدانية على مستوى جمهورية مصر العربية معرباً عن سعادته البالغة برضاء المستحقين والمتبرعين عن ما قدمته المؤسسة من خدمات مختلفة خلال الحملة استهدفت المستحقين بشكل مباشر ومتعفف وأكد على أن تنمية الإنسان هو هدف مؤسسة مصر الخير الرئيسي ولذلك فإن تنفيذ كافة المشروعات داخل المؤسسة يتم بصورة تنموية مباشرة تستهدف الإنسان المصري

وقال أحمد على ، المدير التنفيذي للبرنامج بمؤسسة مصر الخير : إن حملة "إفطار صائم" للعام الثاني عشر على التوالي حققت نجاحاً كبيراً حيث استطعنا على مدار شهر رمضان المبارك توزيع 2 مليون وجبة على المنازل والأسر الاكثر احتياجاً داخل جمهوريه مصر العربية .

وأوضح أحمد على أنه تم تنفيذ 57 خيمة من بينها 56 خيمة ثابتة إضافة إلى خيمة متنقلة تم تنفيذها في شمال سيناء وفقاً لعادات وتقاليد المواطنين بالمحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أشار علي إلى أنه تمكنت مؤسسة مصر الخير من إدخال 250 ألف وجبة ساخنة و وجبة سريعة التحضير عبر معبر رفح البري بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي التى نسقت إجراءات دخول الوجبات مع أجهزة الدولة .

توزيع 860 ألف وحدة مابين كرتونة مواد غذائية في رمضان



وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير أنه تم توزيع 860 ألف وحدة مابين كرتونة مواد غذائية وكارت مواد غذائية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن كروت المواد الغذائية تم صرفها من سلاسل المحلات التجارية التى تعاقدت معها مؤسسة مصر الخير والتي بلغ عددها أكثر من 800 فرع على مستوى الجمهورية فضلاً عن أن الكمية الأكبر من الوحدات كانت تشمل كرتونة الخير وتسليمها إلى الأسر الأكثر استحقاقا ، إضافة إلى 5 آلاف أسرة تم خدمتهم بسند العيلة وهو يحتوي على أكثر من 65 كيلو مواد غذائية يتم تسليمها للأسر التى يزيد عدد أفرادها على 5 أفراد.



وفيما يتعلق بوجبات السحور أكد علي أنه تم توزيع وجبات السحور على 250 ألف أسرة متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة 4 أفراد أي ما يعادل نحو مليون مواطن.

زكاة الفطر.. توزيع 140 ألف وحدة زكاة للأسر الأكثر احتياجا

وتابع أنه فيما يخص زكاة الفطر فقد تم توزيع 140 ألف وحدة زكاة على الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجمهورية.

أما فيما يتعلق بملابس عيد الفطر المبارك فقد أشار إلى أنه تم توزيع 3 آلاف كارت لملابس العيد ليتمكن رب الاسرة والطفل من اختيار احتياجاتهم من الملابس ومشاركتهم فرحتهم وذلك من خلال تعاقد المؤسسة مع سلسلة محلات ملابس منتشرة بمحافظات الجمهورية لضمان الجودة.