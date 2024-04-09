رصف وتطوير طريق أبو شلبي بتكلفة 46 مليون جنيه

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على شوارع مدينة فاقوس، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، والتأكد من إجراء أعمال النظافة رفع الاشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق فاقوس أبو شلبي بطول 9 كم والمنفذ على مرحلتين الأولي، تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل، والمرحلة الثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات، ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

ووجه محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، وإلزامها بتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء منه، طبقاً للجدول الزمني المحدد والإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

أشاد محافظ الشرقية بتواجد رجال الأمن والمرور بالمناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجميل وذلك لتنظيم حركة السيارات وتسهيل حركة المارة، وكذلك تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء من أعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

وتلاحظ للمحافظ وجود قطعة أرض فضاء كبيرة بجوار غرفة استراحة قديمة تابعة للري، ليوجه المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ببحث إمكانية الاستفادة من الأرض الفضاء بالمنطقة لنقل الباعة الجائلين إليها أو استغلالها كموقف للسيارات، وذلك لتوسعة الطريق وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعادة تغطية غرفة محبس خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 والمار بقرية أبو شلبي من المحطة الرئيسية بغطاء خرساني محكم، ليتحمل مرور السيارات عليه.

وسيرا على الأقدام، تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع المدينة، مشدداً بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق، وتغطية بلاعات الصرف، ورفع الإشغالات، وعدم السماح لأصحاب المحال التجارية بافتراش بضاعتهم على الرصيف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة، وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة، موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

وخلال جولته بشوارع المدينة، اصدر محافظ الشرقية توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع كافة المخلفات المتراكمة من الترع والمصارف، حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

وتابع حرص محافظ الشرقية حركة البيع والشراء داخل المدينة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة، مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك، لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها، لسرعة الانتهاء بها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.