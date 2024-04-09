محافظ قنا يبعث بـ 6 برقيات تهنئة بعيد الفطر إلى الرئيس والمسؤولين

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، و5 برقيات مماثلة إلى مسؤولين أخرين.

قال المحافظ، فى برقيته المُرسلة، يسعدني و يشرفني أن ارفع لفخامتكم بأصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسى و بالإنابة عن أبناء محافظة قنا بحلول عيد الفطر المبارك.

داعيا الله عز وجل أن يجعله عيدا سعيدا مباركا ، ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وليتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من أهداف، حفظكم الله لمصر زعيما و قائدا لها.

كما بعث محافظ قنا برقيات تهنئة مماثلة لكل من ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، و فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، و الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ، و المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، و المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ .

تجهيز ساحات صلاة العيد:

وفي سياق ذي صلة، أعلن المحافظ، تجهيز ٣٢٠٨ مسجد بمختلف قرى و مراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك ، فضلا عن تجهيز ١٠٠ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

وأنهت المحافظة، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة، ووجه المحافظ بـ 8 تنبيهات للمسؤولين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع، وتجهيز الحدائق والأماكن العامة، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

وشدد، على ضرورة تكثيف الحملات ومراقبة الأسواق والمطاعم، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات والأطعمة المعروضة .

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، خاصة خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

ونبه المحافظ، بالتأكد من توافر كافة السلع التموينية وخاصة المواد البترولية، مع الإشراف على المخابز؛ للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام العيد.

فى السياق ذاته استقبل المحافظ، اليومين الماضيين 4 وفود قبطية تمثل مطرانيات نجع حمادي، دشنا، وقنا للأقباط الأرثوذكس، ومطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.