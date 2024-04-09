إحالة بعض أطباء نوبتجية مستشفى دار السلام للتحقيق

غابوا عن العمل..





تفقد اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل الجاري الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج خلال جولة ميدانية لمتابعة تطبيق رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بالمحافظة ومدى إنضباط والتزام المستشفيات والمنشآت الصحية به .



واستهل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة جولته بتفقد سير العمل بمستشفى دار السلام المركزي جنوب شرق محافظة سوهاج للإطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتزام الأطقم الطبية والفنية والإدارية بأماكن عملهم وتفقد خلال الزيارة قسم الإستقبال والطؤاري والغسيل الكلوي وبنك الدم موجهاً بزيادة أعداد الأطباء بقسم الإستقبال والطؤاري ومشيداً بالتزام طواقم التمريض بالمستشفى .

ووجه الدكتور أحمد محروس بإحالة عدد من أطباء النوبتجية للتحقيق لعدم الحضور وكذلك رفع كفاءة الخدمة والنظافة ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى.



كما تفقد وكيل وزارة الصحة سير العمل بمستشفى أخميم المركزي شرق محافظة سوهاج مشيداً بتواجد جميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية المكلفة بالعمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضى موجهاً شكره لجميع العاملين بالمستشفي لإنضباطهم وسعيهم لخدمة المرضي .



وتفقد أيضاً الدكتور أحمد محروس وحدة طب الأسرة بنجوع مازن وأشاد بإلتزام الفريق الطبي بالوحدة وتواجدهم وانضباطهم وحرص خلال جولته الميدانية على تقديم التهاني للفرق الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك مثمناً دورهم وسعيهم الدائم لخدمة المرضى .

وفي سياق متصل تزامناً مع رفع درجة الإستعداد القصوي بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور عمرو عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة سير العمل بمستشفى جهينة المركزي شمال غرب محافظة سوهاج وذلك لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفي والإطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية النوبتجية الليلية .

وأحال وكيل وزارة الصحة مدير إدارة المعامل بالمديرية لعدم المتابعة وكذلك مسئول المعمل ومسئول بنك الدم وعدد من الفنيين بالمعمل للتحقيق لتدني الخدمة للتحقيق.

وتفقد وكيل صحة سوهاج أقسام الإستقبال والطؤاري و الأشعة والمعامل والصيدلية والحضانات والقسم الداخلي مشيداً بالعمل بوحدة الحضانات والصيدلية وتواجد الأطقم الطبية بأماكن عملها .

وخلال الزيارة تم توجيه الإدارة العامة للطب العلاجي بوضع خطة تشغيل لوحدة العناية المركزة بالمستشفى .