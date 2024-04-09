ضبط 12 مركبة "توكتوك" مخالفة بمركز دسوق

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات تطبيق التعريفة الموحدة لمركبات "التوكتوك" والمقررة بـ 5 جنيهات، وإعلانها في مكان واضح للمواطنين، فضلاً عن ضبط مركبات "التوكتوك" المخالفة.

حيث تم ضبط 12 مركبة "توكتوك" مخالفة للقانون، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مركز شرطة دسوق وقسم المرور والأجهزة المعنية.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف لمتابعة الإلتزام بالأجرة المقررة وخطوط السير لسيارات التاكسي والتوكتوك ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أي محاولة لإستغلال المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تحصيل أي مبالغ أزيد من الأجرة المقررة، لمركبات التاكسي والتوكتوك، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.