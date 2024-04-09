نائب محافظ البحيرة تتابع عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع

تابعت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة، كسح تراكمات مياه الأمطار بمركز ومدينة أبو حمص، مؤكدة على ضرورة استمرار رفع تراكمات المياه الناجمة عن سقوط الامطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة امس الإثنين، وتكثيف حملات رفع إشغالات الطرق ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية وذلك تزامناً مع سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات بمختلف مدن ومراكز المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدة على ضرورة إستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء.

جاء ذلك خلال خلال جولتها التفقدية بمركز ومدينة أبو حمص، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، و وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بسرعة إزالة الجزء المنهار من عقار بمدينة أبو حمص عقب سقوط سور البلكونة، وذلك حرصاً على سلامة المارة والسيارات وكذا رفع الأنقاض الناجمة عن الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين، هذا بالإضافة إلي فرض كردون حول العقار لمنع المرور أسفل العقار.

كانت نائب محافظ البحيرة، قد أعلنت إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر لمبارك ، مؤكدةأنة تم تشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالوحدات المحلية والمديريات والشركات، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على قیام مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

وكلفت بتشکیل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياة والصرف الصحي والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة فى مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء فى مواقعهم ومناوباتهم، والتنبيه على الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة.

بالإضافة إلي تشديد الرقابة على المعديات بنطاق المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على عدم زيادة حمولة المعديات وتعيين خدمة إشراف يومية.