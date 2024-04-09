نائب محافظ البحيرة تتفقد مدينة أبو حمص

قامت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة ميدانية موسعة بمركز أبو حمص، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، واللواء مدحت الزغد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، و وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام.

كما تابعت تنفيذ حملة اشغالات وكسح تراكمات مياه الأمطار، حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة استمرار حملات رفع اشغالات الطرق ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية وذلك تزامناً مع سقوط الأمطار ورفع درجة الاستعدادات بمختلف مدن ومراكز المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، مؤكدة على ضرورة إستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء.

وخلال جولتها بمركز أبو حمص قامت نائب المحافظ بالمرور علي معارض وأسواق السلع الغذائية، وذلك بهدف متابعة توافر السلع الغذائية الإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإلتزام بالتسعيرة المقررة وكذا التأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها.

ووجهت بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين والتنسيق على مدار الساعة بصورة دورية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية لمتابعة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.

فى إطار جهود محافظة البحيرة والجولات الميدانية المستمرة التي تنفذها القيادات التنفيذية بالمحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف علي احتياجات المواطن البحراوي بشتى القطاعات والعمل علي متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوي جودة المعيشة لدي المواطنين.

كانت الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، قد أعلنت إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر لمبارك، مؤكدةأنة تم تشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بالوحدات المحلية والمديريات والشركات، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشددت على ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المملحة والمدخنة المعروضة بها كما وجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية و رؤساء مجالس إدارة الشركات ومديرى مديريات الأوقاف والتموين والمرور ومرفقى الإسعاف والحماية المدنية ومديرى مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة.

بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة .