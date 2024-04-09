76 فيلمًا في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

أعلنت إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة عن قائمة الأفلام التي تعرض خلال دورته الثامنة التي تقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل 2024، بمشاركة 76 فيلماً ضمن مختلف برامج المهرجان.

وقالت صفاء مراد مدير المكتب الفني للمهرجان: استقبلنا العديد من الأفلام المميزة بمجرد الإعلان عن فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في دورة هذا العام، حيث تقدم للمشاركة ما يقرب من 300 فيلم طويل و 500 فيلم قصير تتسم بتنوع كبير في نوعية الأفلام، ووفقا للائحة لابد أن يكون موضوع الفيلم يتعلق بقضايا تخص المرأة أو من إبداعها على مستوى الإخراج أو الكتابة.

الأفلام الطويلة

ويشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، حيث تبدأ العروض في حفل الافتتاح بفيلم "بنات ألفة" الفائز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي، وجائزة جوثام لأفضل فيلم وثائقي والمرشح لأوسكار 2024، وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية وبطولة النجمة هند صبري.



كما ينافس كذلك علي جوائز المسابقة الفيلم الوثائقي المصري "رسائل الشيخ دراز" في عرضه العالمي الأول، وهو سيناريو وإخراج ماجي مرجان، وفي الفيلم تكتشف نهى الخولي الرسائل والمذكرات والصور التي تركها جدها الأكبر العلاّمة الأزهري الشيخ محمد عبد الله دراز بعد وفاته بعقود من خلال أرشيفه ومتعلقاته الشخصية، وضمن عروض مسابقة الأفلام الطويلة يشارك أيضا فيلم "بعد الأمطار الغزيرة" سيناريو وإخراج داميان هاوزر، وهو إنتاج مشترك بين كينيا وسويسرا، وفيلم "ألمانيا" في عرضه الأفريقي الأول، سيناريو وإخراج ماريا ثانيتي، وهو إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإسبانيا، والفيلم الهندي "أحلام أندرو" في عرضه الأفريقي الأول من إخراج مينا لونجچام، والفيلم الألماني "أرتور وديانا" في عرضه الأفريقي الأول إخراج وسيناريو سارة سوما.



كما يشارك بالمسابقة أيضاً فيلم "كواليس" في عرضه الأفريقي الأول، وهو إخراج عفاف بن محمود وخليل بنكيران، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وتونس وبلجيكا وفرنسا وقطر والنرويج، وفيلم "خطوط النمر" في عرضه الأفريقي الأول، والفيلم حائز على الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي العام الماضي، وهو سيناريو وإخراج أماندا نيل يو، وإنتاج مشترك بين 8 دول هي ماليزيا وتايوان وسنغافورة وفرنسا وألمانيا وهولندا وإندونيسيا وقطر، وفيلم "الجنة تحترق" إخراج ميكا جوستافسون، في عرضه الأفريقي الأول والذي حصد جائزة أفضل إخراج للمبدعين تحت الأربعين في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي، وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هي السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، ومن النمسا في عرضه الأفريقي الأول يشارك فيلم "وودلاند" إخراج إليزابيث شارانج.

الفيلم القصير

فيما تشهد مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلماً وينافس على جوائزها الفيلم الفرنسي "600 جرام" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج ناتالي ليفي لانج، والفيلم التونسي "أبيي" سيناريو وإخراج منى بن حامد، وفيلم "تحت أقدام أم" سيناريو وإخراج إلياس سهيل، وهو إنتاج مشترك بين المملكة المتحدة والمغرب.



ومن مصر يعرض فيلمي "شي جابي" في عرضه العالمي الأول سيناريو وإخراج إسلام كمال، وفيلم "بيني وبينك" في عرضه العالمي الأول إخراج عمرو السيوفي، كما يعرض أيضا الفيلم الإسباني "كولورادو" في عرضه الأفريقي الأول إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وفيلم "مبعوثة السماء" سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا، وتشارك إيطاليا في المسابقة بفيلم "راحة أبدية" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج جوزيبي سانجيورجي.



كما تشارك إسبانيا بفيلم "ما دمت تحبني، ارحل" في عرضه الأفريقي الأول إخراج صوفيا مونيوث، والفيلم الميكسيكي "حب جليدي" في عرضه الأفريقي الأول إخراج كاتي أريثا، ومن كوسوفو يعرض فيلم "مثل صفرة المرض" في عرضه الأفريقي الأول إخراج نوريكا سيفا، وتشارك المملكة العربية السعودية بفيلم "أنا وعيدروس" في عرضه الأفريقي الأول، وهو سيناريو وإخراج سارة بالغنيم، ومن بولندا يشارك فيلم "صيف متأخر" في عرضه الدولي الأول سيناريو وإخراج ماريا فيدر.



ويعرض من أذربيجان فيلم "حُطام" في عرضه الدولي الأول سيناريو وإخراج سعاد جارا، كما يشارك أيضاً بالمسابقة فيلم "جلد بُني" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج أندريا نيرمالا ويدجاجانتو، وتشارك إيطاليا بفيلم "لون البشرة" في عرضه الأفريقي الأول إخراج ألبرتو ماركيوري، وفيلم "بتتذكري" سيناريو وإخراج داليا نمليش، وهو إنتاج فرنسي مصري لبناني، ومن اليابان يعرض فيلم "زومبي قريبًا جدًا" في عرضه الأفريقي الأول إخراج يوكي سايتو، وتنافس فرنسا بفيلم "سوزان" في عرضه الدولي الأول سيناريو وإخراج إميلي دي مونسابير، ويعرض من الولايات المتحدة الأمريكية فيلم "خذيني إلى البيت" في عرضه الأفريقي الأول سيناريو وإخراج ليز سارجنت.

الفيلم المصري

كما ينظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري ويتنافس فيها 4 أفلام، حيث يعرض بها فيلم "رحلة 404" إخراج هاني خليفة، سيناريو محمد رجاء وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، كما ينافس علي جوائز المسابقة فيلم "ليلة العيد" إخراج سامح عبد العزيز، سيناريو أحمد عبد الله، وبطولة يسرا، يسرا اللوزي، ريهام عبد الغفور.



ويتنافس بالمسابقة أيضا فيلم "رسائل الشيخ دراز" إخراج ماجي مرجان، و"مقسوم" إخراج كوثر يونس، سيناريو هيثم دبور، وبطولة ليلى علوي، شيرين رضا.

أفلام ذات أثر

ويقيم المهرجان مسابقة بعنوان "أفلام ذات أثر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يتنافس على جوائزها 10 أفلام، هي: "نور عيني" إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، "تعليم الكبار" إخراج محمد هشام، "فصلة" إخراج أمير هاني، "نهار داخلي" إخراج رفيق جوزيف، "قلتلك" إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألماني، "مجرد رقم" إخراج هاني يسى، "زوجتي الحبيبة جيهان" إخراج محمد فتحي، "نوارة" إخراج راندا ضياء، "ضحكة سعاد" إخراج ميرنا حسام، "امرأة المباراة" إخراج زياد عز العرب.

أفلام الورش

ويتضمن برنامج الورش التي يقيمها المهرجان 11 فيلماً ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، وهي: "زهرة الجوري" تأليف وإخراج أسماء إسماعيل، "نور العزلة" تأليف وإخراج مريم عبدالغفار، "العجلة" تأليف وإخراج صفاء متولي، "ثقب في غلاف الأمان" تأليف زمزم محمد، إخراج مروى نصر، "سيرة الدروب" إخراج عمرو مصطفى، "بعث" تأليف وإخراج محمد ربيع، "بنات مارس" تأليف وإخراج منال أبو المكارم، "الغناية" إخراج رندا ضياء، "تعيش انت" تأليف وإخراج محمود حمدي، "لا" تأليف وإخراج سعيد عبدالوهاب، "قطيع " تأليف وإخراج أحمد الأنصاري.

البرنامج التونسي

وفي إطار اختيار تونس ضيفة شرف المهرجان، ينظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيلاة يضم 5 أفلام ، وهي "شيطانة" إخراج آمال قلاتي، و"نضال قيقة" ، و"إخوان" إخراج مريم جبور، و"رنيم" إخراج ريم نخلي، و"مش معروف" إخراج هبة الذوادي.

البرنامج الفلسطيني

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي"أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و "لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.

البرنامج السوداني

وينظم مهرجان أسوان لأفلام المرأة هذا العام أيضا برنامج خاص للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة هي، "حكاية مآب" إخراج صلاح برق، و"طوبة لهن" إخراج رزان محمد، و"كالوس برؤوت" إخراج هاجر حسن، و"نساء الحرب" إخراج القدال حسن، "وسينامون داليا" إخراج خيري سمير.

برنامج سينما الأطفال

ويواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويضم 6 أفلام للأطفال.

يذكر أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم في دورته الثامنة، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان ويعقد دورته المقبلة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما .