ضبط 4 مزارعين بينهم مصاب في مشاجرة أبناء العمومة بالمنشأة

شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين ابناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب مصرف مياه بين أرضهم الزراعية نتج عنها إصابة مزارع برش خرطوش بالقدمين وتمكنت قوات مركز الشرطة من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة وجرى نقل المصاب للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من طرف أول "حسين . م . س . ا" 20 سنة مزارع مصابًا برش خرطوش بالقدمين وتم نقله لمستشفى المنشاه المركزي وعمه "أحمد . س . ا . ح" 57 سنة مزارع.

وطرف ثانٍ كلٍ من "أشرف . م . ا . م" 40 سنة مزارع وشقيقه "حماده . م . ا . م" 42 سنة مزارع والطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقيه خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات على مصرف مياه بأرضهم الزراعية بذات الناحية.

وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من إلقاء القبض على حاصل على دبلوم فني صناعي عقب قيامه بالنصب على 11 شخصًا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 مليون و500 ألف جنيه بزعم توظيفها فـي مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "طاهر . ا . م . ح" 37 سنة سائق وعدد 10 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من "محمود . ع . ا . ع" 27 سنة حاصل على دبلوم فني صناعي يقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها (3.500.000 ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال معرض خاص للأجهزة الكهربائية خاص به والكائن بمحل إقامته مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ 8% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.