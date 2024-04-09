عيد الفطر.. مواعيد صلاة العيد في الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف

عيد الفطر 1445هـ.. يستقبل المسلمون في المملكة العربية السعودية عيد الفطر المبارك بعد ساعات حيث يودع الملايين اليوم شهر رمضان المبارك، ويستعدون لأداء صلاة العيد بالمساجد والساحات، وبحث الكثيرون المتواجدين بالأراضي المقدسة عن مواعيد صلاة العيد والشيوخ المقرر أن يأموا المصلين في الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف.

موعد صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت بنهاية يوم أمس عن إمام وخطيب صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، موضحة أنه سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

وتقام صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة في تمام الساعة: 6:20.

موعد صلاة عيد الفطر بالمسجد النبوي الشريف

فيما سيؤم المصلين في صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية، أنه من المقرر أن تُقام الصلاة في تمام الساعة: 6:19.

منع صلاة العيد في الساحات بأماكن الأمطار

وعن صلاة العيد في الساحات السعودية ، كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالمملكة العربية السعودية، وجّه فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز الوطني للأرصاد من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع، وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة وذلك في المدن والمحافظات التي يُتوقع فيها هطول الأمطار .

ويأتي ذلك، في ظل توقعات استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من مناطق السعودية، في إطار الحالة الممطرة الثانية عشرة للعام 1445هـ، والتي تتركز على أجزاء متفرقة من جنوب غرب السعودية مروراً بمنطقة الرياض وعلى المنطقة الشرقية.

ختم القرآن في الحرمين الشريفين 1445هـ/2024

وفي سياق أخر كانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عقب انتهاء ليلة 29 رمضان نجاح خطتها لختم القرآن في ليلة (٢٩) من شهر رمضان هذا العام، التي يطلق عليها "ليلة ختم القرآن"، من خلال تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين، الذين توافدوا لأداء مناسك العمرة، وصلاة التراويح، وشهود ختم القرآن الكريم؛ بكل يسر وسهولة.