أخر يوم في رمضان.. سعر الريال السعودي في البنوك والمصارف

أخر يوم في رمضان.. ساعات ونستقبل ليلة عيد الفطر المبارك، ويتواصل البحث عن سعر الريال السعودي لاستمرار السفر لأداء العمرة، واستمرار الاقبال على السفر للأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم "عمرة رمضان" بجانب الاستعداد لموسم الحج.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان 1445هـ/ 9 أبريل 2024، بالتزامن مع بدء إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك والمصارف اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم 9-4-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك والمصارف العاملة في مصر وفق أخر تحديث قامت به عبر موقعها الإلكتروني..

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.67 للشراء و12.70 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.66 للشراء و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.64 للشراء، و12.68 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.64 للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 12.60 للشراء، و12.64 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.62 للشراء، و12.71 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.60 للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي QNB في الأهلي 12.67 للشراء، و12.70 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامى 12.67 للشراء، و12.70 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولي 12.66 للشراء، و 12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" 12.69 للشراء، و 12.71 للبيع.

سعر الريال السعودي في HSBC اتش اس بى سى 12.68 للشراء، و 12.70 للبيع.

سعر الريال السعودي في (CIB) البنك التجاري الدولي 12.60 للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في NBK بنك الكويت الوطني 12.59 للشراء، و12.72 للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدى أجريكول 12.56 للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.54 للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.49 للشراء، و12.70 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي 12.33 للشراء، و12.69 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.24 للشراء، و 12.69 للبيع.