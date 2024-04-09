حالة الطقس اليوم بأخر أيام شهر رمضان وبداية إجازة عيد الفطر المبارك

حالة الطقس.. نودع اليوم شهر رمضان المبارك في أخر أيامه، ونرصد حالة الطقس اليوم والذي يعد بداية إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد حالة التقلبات الجيوة التي شهدتها عدد من المدن والمحافظات أمس.

حالة الطقس اليوم 9-4-2024

ومن جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جتوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وفترات الليل وذلك على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذيرات من سقوط أمطار اليوم

كما حذرت الهيئة من الطقس اليوم وغدا، حيث توقعت استمرار نفس الأجواء التي شهدتها العد يد من المناطق الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية من طقس غائم وسقوط أمطار متفاوتة الشدة والتي يصاحبها دوي للرعد ؛ فضلًا عن نشاط الرياح الذي يؤدي الي الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص سقوط أطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

كما أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع تساقط الأمطار علي شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقيةو شمال الوجه البحري) تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

نصائح الأرصاد للمواطنين بسبب الطقس المتقلب اليوم

كما تنشط الرياح علي كافة الأنحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر.

ونصحت الهيئة المواطنوين بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات، موضحة موعد تحسين الأحوال الجيوة قائلة:" وتشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء من يوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك ".

يذكر أن الطقس أمس شهد استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز علي شرق البحر المتوسط يصاحبه كتل هوائية باردة نسبيا أدت إلى انخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح علي معظم الأنحاء مما تسبب في الاحساس بالبرودة والتي كانت اختفت الأسبوع الماضي.

كما شهدت عدد من المدن والمحافظات أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة، أعادت للمواطنين الأجواء الشتوية مرة أخرى بعدما بدئوا في الاستعداد لفصل الصيف.