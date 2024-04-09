اشتعال النيران فى سيارة بميدان المسلة بالفيوم

شهد ميدان المسله بمحافظة الفيوم فى الساعات الاولى من اليوم اشتعال النيران في سيارة ملاكي اثر ماس كهربائي حدث بها أثناء سيرها على الطريق متجهه الي طريق الفيوم القاهرة, تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت غرفة العمليات الخاصة باجهزة الحماية المدنية في الفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في سيارة ملاكي بميدان المسله وتم الدفع بسيارة مجهزة مادة الفوم للسيطرة على الحريق , وتم محاصرة النيران واستخدام مادة الفوم في الإطفاء والتي تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال ,

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كان يستقلها شخصان، فرا منها لحظة حدوث الماس الكهربائي، قبل اشتعال النيران بها، وأكدا عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات على إثر الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.

حكم محكمة

وفى وقت سابق قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلانى في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة حسام ر أ.ع" 38 سنة والمتهم بقتل جاره لجلسة منتصف مايو القادم لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

ترجع تفاصيل القضية رقم 89393 سنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم الى يوم الثالث من مارس العام الماضى بدائرة مركز شرطة الفيوم عندما هاجم المتهم ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم جاره ويدعى "سيد عويس خلف 43 سنة على رأسه من الخلف مستخدماً فأس حتى سقط جثة هامدة في الحال بناءاً على ما كشفه فيديو تم انتشاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة، قررت إحالة المجني عليه إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.