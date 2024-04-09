محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك

أرسل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء فيها: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، أعاده الله على سيادتكم والأمة الإسلامية والشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

وفي هذه المناسبة العطرة نتوجه إلى الله عز وجل أن يسدد خطاكم؛ من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحقق لها الأمن والأمان بفضل قيادتكم الحكيمة».

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسادة الوزراء والمحافظين، بهذه المناسبة العطرة.

ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة الإسماعيلية وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.