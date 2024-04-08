نقيب الصيادلة يكشف الخسائر الفادحة لحريق النادي بالإسكندرية

عبر الدكتور محمد انسى الشافعى عن حزنه الشديد لما حدث اليوم من حريق هائل بنادى الصيادلة والخسائر الفادحة التى تسببها الحادث والتى لحقت بنادى مجلس الدولة ونادى القضاة و3 كافتريات وذلك بسبب سؤ الطقس والرياح الشديدة التى تسببت فى تطاير النيران وعدم تمكن رجال الامن بالنادى من السيطرة على الحريق فؤجئ بامتداد النيران للكافتريات والنوادى المجاورة.

أكد الدكتور الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق الساعة الرابعة عصرا والذي استمر لمدة 40 دقيقة، في محاولات السيطرة على النيران من رجال الأمن الإداري بالنادي ورجال الدفاع المدني.

وأضاف أنسي إننا في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخد أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.

أكدت نقابة صيادلة الإسكندرية أن النيران التهمت مقر نادى النقابة البحرى بالكامل، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالكامل، وفى انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.

واضاف نقيب الصيادلة ان الحريق نشب بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، وفاجأت النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، حيث بدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.

كانت قد دفعت مديرية الامن ت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة 40 دقيقة متواصلة ولكنها كانت كفيلة لالتهام النيران لمحتويات النادي.

ومن الجدير بالذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي مترا، على مستويين تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسمياً الشهر القادم.

من جانب اخر أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بيانا للتعليق على الحريق الذي شب في نادي الصيادلة، وامتد إلى نادي مجلس قضاة الدولة.