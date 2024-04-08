غنية بالفيتامينات.. حضري أصابع الموتزاريلا المقلية لسناك العيد

أصابع الموتزاريلا المقلية من السناكس التي يعشقها الجميع وتتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها المقرمش، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل أصابع الموتزاريلا المقلية

المقادير

- جبنة الموتزاريلا : 500 غراماً

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- دقيق : ثلثان الكوب

- النشاء : ثلث كوب

- بقسماط : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت : حسب الحاجة (للقلي)





طريقة التحضير

نقوم بخفق البيض والماء في وعاء صغير ثم نخلط الملح مع البقسماط في إناء متوسط الحجم.

نمزج الدقيق والنشا الذرة في وعاء ثالث ثم نقوم بإحضار مقلاة كبيرة ووضع كمية من الزيت فيها وتسخينه.

نقوم بتغميس أصابع الموتزاريلا مع مزيج الدقيق والذرة ثمّ مع البيض المخفوق.

نبدأ بتغليف الأصابع بالبقسماط ووضعها في الزيت وتقليبها حتى يصبح لونها ذهبياً لمدة ثلاثين ثانية وإزالة الأصابع من الزيت ووضعها على أوراق خاصّة تعمل على امتصاص الزيت.



فوائد تناول الجبنة الموتزاريلا

مصدر للبيوتين

مصدر جيد للبيوتين ويسمى أيضًا فيتامين ب 7، نظرًا لأن هذه المغذيات قابلة للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يخزنها، وبالتالي فإن استهلاكها يلبي احتياجاتك الغذائية، إذ يمنع تقصف الأظافر، ويخفض أيضًا مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.





محاربة الأمراض

كونها غنية بفيتامين B2 أو الريبوفلافين، الذي يساعد الجسم على محاربة الأمراض، ونوبات الصداع النصفي، وفقر الدم، كما أثبتت خصائصه المضادة للأكسدة.





السيطرة على الكوليسترول الضار

تحتوي أيضًا على فيتامين ب 3 أو النياسين، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الدهون إلى طاقة مناسبة في جسم الإنسان، إلى جانب ذلك، يساعد في السيطرة على الكوليسترول، ويمنع ظهور أمراض مثل مرض السكري والتهاب المفاصل.





غنية بالفيتامينات التي تذوب في الدهون

تحتوي جبنة الموزاريلا أيضًا على فيتامينات مهمة تذوب في الدهون مثل( D و E و A )، وهذه الفيتامينات ضرورية لامتصاص الكالسيوم، ولحماية العظام ولحماية غشاء الخلية.





تقوية العظام

توفر كمية عالية من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي مطلوب لصحة أفضل للعظام ولحماية مينا الأسنان، إلى جانب ذلك، يلعب دورًا في حماية عضلات القلب، والتقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.