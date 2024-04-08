"جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية".. ندوة لنيل قنا بقرية دندرة

نظم مركز النيل للإعلام بقنا ، ندوة مساء اليوم، بعنوان" جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، لمواجهة الهجرة غير الشرعية والتحذير من مخاطرها.

أقيمت فعاليات الندوة بديوان الجيارة بقرية دندرة، حاضر فيها حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، بحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، وأدارها إبراهيم عطوة، مسئول المتابعة بمركز النيل.

وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، إن مديرية التضامن من مؤسسات الدولة التى لها دور رائد فى مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال حزمة برامج اجتماعية وتنموية تعمل على تقديم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وفى نفس الوقت تعمل على التمكين الاقتصادى للشباب بمساعدتهم فى تنفيذ المشروعات.

وأشار عثمان، إلى أن التضامن الاجتماعى ليست مجرد مساعدات أو كراتين مواد غذائية فقط، لكنها تعمل من خلال استراتيجية شاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق تنمية حقيقية بين كافة الفئات وهى جزء من خطة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من مخاطر.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بـ قنا ، بأن الهجرة غير الشرعية لا يقتصر تأثيرها على الفرد فحسب، لكن تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع، حال تعرض الشاب لمكروه، ولنا فيما حدث لأبنائنا فى دولة ليبيا الشقيقة عظة وعبرة، فحتى الآن مازال الكثير من ضحايا إعصار ليبيا بدون مستحقات لعدم وجود أى أوراق تثبت سفرهم أو تواجدهم فى ليبيا خلال فترة الإعصار.

وأوضح عثمان، بأن الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة تسعى من خلال المشروعات والمناطق الصناعية والبرامج المختلفة، لفتح آفاق جديدة للاستثمار بالحد من نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتاً إلى أن محافظة قنا بها العديد من المجالات والحرف اليدوية التى يمكن من خلالها عمل مشروعات مربحة بدلاً من المخاطرة فى سفر غير مضمون العواقب.

فيما قال يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، إن الهجرة غير الشرعية من الموضوعات التى تولى لها الهيئة العامة للاستعلامات أهمية كبيرة، كونها تعرض حياة الشباب للمخاطر خلال رحلتهم غير المضمونة للبحث عن فرصة عمل قد لا تتحقق.