18 منفذاً لصرف ألبان الأطفال المدعمة خلال إجازة عيد الفطر بالدقهلية

أصدر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بيانا تفصيليا، يتضمن منافذ توزيع الألبان الصناعية المدعومة على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بمد مواعيد العمل بمراكز صرف الألبان المدعمة خلال أجازة عيد الفطر.

وكانت وازارة الصحة قد حددت طريقة اسخراج البطاقة الذكية لصرف ألبان الأطفال المدعمة من الوحدات الصحية وهى

1- يقوم ولي أمرر المولود بالتوجه إلى أقرب منفذ لصرف الألبان المميكنة ومعه مستندات صورة من قسيمة الزواج،

2 تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل، صورة من بطاقة الرقم القومي للوالدين. يقوم الفريق الطبي المدرب بعد تقديم المستندات بفحص الطفل، وكذلك الأم للتأكد من شروط الاستحقاق، حيث يتم الصرف أول مرة يدويا لحين استخراج البطاقة.

3- يتوجه ولي الأمر إلى أقرب مكتب بريد لسداد مبلغ "15" جنيها تدفع مرة واحدة فقط، وذلك ثمن استخراج البطاقة الذكية.

4- بعد أن يحصل ولى الأمر على أصل إيصال السداد، يحتفظ به، ويتوجه بعد 15 يوما من تاريخ السداد إلى الإدارة الصحية التابع لها لاستلام البطاقة الذكية بأصل إيصال السداد".