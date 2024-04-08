مياه الفيوم: العمل بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك

اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم استمرار تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع أفرع الشركة بمختلف مراكز المحافظة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك أو من خلال نقاط شحن شركة فوري تيسيراَ على المواطنين وحفاظاً على استمرارية الخدمة طوال أيام العطلة وذلك بناء على توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان بإستمرار العمل بمراكز شحن العداد مسبق الدفع خلال إجازة عيد الفطر.

وأشار "النجار" أن الشركة تستقبل كافة الشكاوى والإستفسارات عن طريق الخط الساخن ١٢٥ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع و تشكيل غرفة عمليات تزامناً مع مع احتفالات عيد الفطر للتعامل الفوري مع أي طارئ كما وجه سيادته جميع القطاعات بالشركة بالجاهزية التامة لسرعة التعامل مع مختلف الشكاوى بجميع انحاء المحافظة.

حملات توعية

على جانب اخر صرح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية بالشركه تقوم بتنفيذ حملات توعية لتوعية المواطنين بعدم الاسراف فى استخدامات مياه الشرب خاصة في هذه الأيام التى تسبق عيد الفطر المبارك من أعمال غسيل السجاد والارضيات والتى بدورها تؤثر على ضغوطات مياه الشرب داخل الخطوط نتيجة الاستهلاكات العالية فى وقت واحد بجانب إهدار كميات من مياه الشرب دون الاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها فى الاستخدامات الآدمية.

واضاف أن الحملة شملت تنفيذ سلسلة من الندوات بمراكز اطسا وسنورس والفيوم وطامية وابشواى ومدينه الفيوم بهدف نشر ثقافة وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه واستخدامها قدر الاحتياج والحفاظ عليها من الاهدار وضرورة إعادة استخدام المياه المستعمله في تنظيف الارضيات وعدم تحمل شبكات الصرف الصحي أعباء من المياه المستخدمه فوق طاقتها الاستيعابية مما يؤدى إلى الانسدادات والطفوحات نتيجة الاستهلاكات العالية لمياه الشرب مما يؤثر أيضا على العمر الافتراضي لعمل هذه الروافع والمحطات بجانب تنفيذ مجموعه من المقابلات الشخصية مع المواطنين في الشوارع ولصق بعض البروشورات والبوسترات التى توضح اهميه المياه بجانب طرق التواصل مع الشركه من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 فى حالة وجود شكاوى أو إستفسارات تخص مياه الشرب والصرف الصحى