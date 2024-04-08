وليد العطار: كنت أتمنى إقامة لقاء الأهلي والزمالك بالسعودية

‏كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم انه كان يتمنى خوض مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الأمر.



‏‎وأوضح وليد العطار قائلا " الاتحاد الدولى لكرة القدم" فيفا " لم ترد حتى الان على الموافقات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر ".

‏‎وأضاف وليد العطار قائلا " مباراة القمة سوف يتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل ".