وليد العطار: كنت أتمنى إقامة لقاء الأهلي والزمالك بالسعودية
كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم انه كان يتمنى خوض مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الأمر.
وأوضح وليد العطار قائلا " الاتحاد الدولى لكرة القدم" فيفا " لم ترد حتى الان على الموافقات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر ".
وأضاف وليد العطار قائلا " مباراة القمة سوف يتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل ".