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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وليد العطار: كنت أتمنى إقامة لقاء الأهلي والزمالك بالسعودية

وليد العطار
وليد العطار

‏كشف وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم انه كان يتمنى خوض مباراة القمة بين الاهلى والزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الأمر. 

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‏‎وأوضح وليد العطار قائلا "  الاتحاد الدولى لكرة القدم" فيفا " لم ترد حتى الان على الموافقات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر ". 
‏‎وأضاف وليد العطار  قائلا " مباراة القمة سوف يتم إسنادها  لطاقم تحكيم مصرى بالكامل ".

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