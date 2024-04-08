محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية علي كافة السلع، وضبط الاسواق،مع قرب حلول عيد الفطر، وتكثيف حملات التصدي لمحتكري السلع الغذائية حتى يصل الدعم لمستحقيه، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بمتابعة وفرة السلع الأساسية للمواطنين والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ومتابعة أسعارها والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الاحياء بعمل حملات مشتركة ليلية ونهارية علي الاسواق والمخابز والتأكد من جودة السلع حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات



وفى هذا السياق أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى أن الاجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات تضمنت 4.5 طن دقيق، و3 طن مكرونة ، وطن فيليه دجاج ، و 275 عبوة شاي، و 144 علبة تونة مفتتة، و90 علبة لانشون، و750 عبوة سمنة، و550 كجم ارز، و2 طن فول حصي و مجروش، و 2375 كجم حمص، ، و770 كجم تمر، و400 لفة قمر الدين، و75كجم عجوة، و500 كجم زبيب، و2400 ريموت ريسيفر، و 12800حجر ريموت ، و500 ذراع كمبيوتر، و 600 لفة سلك دش و 200 كجم مشمش مجفف، و200 كجم شيكولاتة، و 5 كرتونة زبدة بلدي ، و500 كجم زيت، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة .

وحددت محافظة القاهرة بعض الملفات التي يتم التركيز عليها في إجازة العيد ومنها إحكام الرقابة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والعمل على مدار 24 ساعة في إجازة العيد لتقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة واستقبال غرفة العمليات أي شكاوى على رقمي الخط الساخن، و متابعة المراسي النيلية وشروط الحماية والسلامة، ومواجهة الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بالشوارع أمام الحدائق والمتنزهات، ومتابعة استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية والتعامل مع حالات التسمم.

تشديد الرقابة على مواقف السرفيس

وقد أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، كما طالب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد.